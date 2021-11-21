Экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина стала мамой в 36 лет

Москва, 21 ноября. Российская певица Ольга Серябкина обрадовала своих подписчиков долгожданной новостью. Она опубликовала фотографию с новорожденным ребенком.

Отцом мальчика является бизнесмен грузинского происхождения Георгий Начберия. В прошлом году пара тайно отпраздновала свадьбу, а сегодня Серябкина похвасталась маленьким сыном. Звезда доверилась российским специалистам и не стала отправляться за границу в ответственный момент.

«Luca. 20.11.2021», — подписала знаменитость свой пост в социальной сети Instagram.

На фотографиях певица бережно держит новорожденного Луку на руках. На одном из снимков к ее голове нежно склоняется супруг.

Подписчики с восторгом встретили новость о пополнении в семье Серябкиной. Они пожелали маме и малышу здоровья и выразили надежду, что скоро знаменитость покажет своего мальчика фанатам.

«Добро пожаловать в наш сумасшедший мир! Вперед, малыш, к успеху!» — прокомментировали пользователи.

Слухи о беременности певицы появились в августе этого года. Тогда исполнительница выступила в одном из столичных ресторанов в коротком и очень широком пиджаке. Внимательные поклонники увидели под одеждой артистки округлившийся живот.