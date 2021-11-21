Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 23:17
23:04
Шоу-бизнес
Экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина стала мамой в 36 лет
23:04
Происшествия
Водитель ВАЗ чудом выжил после столкновения со столбом в Ленобласти
22:53
Политика
Саакашвили призвал Байдена ввести санкции против Грузии за нарушение прав человека
22:03
Политика
«Талибан» призвал СМИ учитывать исламские ценности в Афганистане
22:00
Общество
Жители Таиланда отметили ежегодный фестиваль света и воды
22:00
Весь мир
США создадут «коалицию демократий» в Азиатско-Тихоокеанском регионе
21:44
Политика
Захарова сообщила о создании плацдарма НАТО на границе между Россией и Эстонией
21:43
Общество
Актер Садальский сообщил о смерти народной артистки России Нины Руслановой
21:37
Весь мир
Уголовный суд ЦАР начал разбирательство в отношении 30 главарей вооруженных группировок
21:26
Весь мир
Президент ЦАР поблагодарил жителей города Бимбо за помощь в восстановлении республики
Все новости

Экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина стала мамой в 36 лет

Шоу-бизнес
Экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина стала мамой в 36 лет
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 21 ноября. Российская певица Ольга Серябкина обрадовала своих подписчиков долгожданной новостью. Она опубликовала фотографию с новорожденным ребенком.

Отцом мальчика является бизнесмен грузинского происхождения Георгий Начберия. В прошлом году пара тайно отпраздновала свадьбу, а сегодня Серябкина похвасталась маленьким сыном. Звезда доверилась российским специалистам и не стала отправляться за границу в ответственный момент.

«Luca. 20.11.2021», — подписала знаменитость свой пост в социальной сети Instagram.

На фотографиях певица бережно держит новорожденного Луку на руках. На одном из снимков к ее голове нежно склоняется супруг.

Подписчики с восторгом встретили новость о пополнении в семье Серябкиной. Они пожелали маме и малышу здоровья и выразили надежду, что скоро знаменитость покажет своего мальчика фанатам.

«Добро пожаловать в наш сумасшедший мир! Вперед, малыш, к успеху!» — прокомментировали пользователи.

Слухи о беременности певицы появились в августе этого года. Тогда исполнительница выступила в одном из столичных ресторанов в коротком и очень широком пиджаке. Внимательные поклонники увидели под одеждой артистки округлившийся живот.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина стала мамой в 36 лет
серябкина семья рождение ребенка
Комментировать