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Водитель ВАЗ чудом выжил после столкновения со столбом в Ленобласти

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 23:04
Происшествия
Водитель ВАЗ чудом выжил после столкновения со столбом в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тихвин, 21 ноября. Отечественный автомобиль ВАЗ-2110 протаранил столб в Тихвинском районе Ленобласти. Удар оказался настолько сильным, что легковушку буквально разорвало на две части.

Авария произошла 21 ноября напротив заправки «Газпром». Предварительно установлено, что 27-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, в результате чего влетел в столб. После столкновения задняя часть автомобиля улетела в кювет. Передняя часть машины осталась лежать на проезжей части.

Мужчине чудом удалось выжить в страшном ДТП, его доставили в больницу. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали аварии.

Смертельное ДТП с участием фуры и иномарки ранее произошло на трассе Новая Ладога — Вологда в Ленобласти. В результате происшествия погибли три человека, передает RT.

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