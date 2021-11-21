Водитель ВАЗ чудом выжил после столкновения со столбом в Ленобласти

Тихвин, 21 ноября. Отечественный автомобиль ВАЗ-2110 протаранил столб в Тихвинском районе Ленобласти. Удар оказался настолько сильным, что легковушку буквально разорвало на две части.

Авария произошла 21 ноября напротив заправки «Газпром». Предварительно установлено, что 27-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, в результате чего влетел в столб. После столкновения задняя часть автомобиля улетела в кювет. Передняя часть машины осталась лежать на проезжей части.

Мужчине чудом удалось выжить в страшном ДТП, его доставили в больницу. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали аварии.

Смертельное ДТП с участием фуры и иномарки ранее произошло на трассе Новая Ладога — Вологда в Ленобласти. В результате происшествия погибли три человека, передает RT.