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Саакашвили призвал Байдена ввести санкции против Грузии за нарушение прав человека

Политика
Саакашвили призвал Байдена ввести санкции против Грузии за нарушение прав человека
Новостное агентство «Харьков».

Тбилиси, 21 ноября. Вашингтону необходимо ввести санкции против Тбилиси за их «попытки подорвать демократию». Такой призыв озвучил экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас отбывает наказание сразу по нескольким уголовным статьям.

Политик отметил, что мирная «революция роз» 2003 года должна была привести государство к демократическим реформам, победе над коррупцией и интеграции в евроатлантический сектор. Вопреки этому, как считает Саакашвили, в последние годы правящая фракция «Грузинская мечта» взяла другой политический вектор. Бывший президент обвиняет партию в консолидации контроля над судебной системой и многими СМИ, а также в ряде других проблем.

«США должны открыто осудить грузинские власти за их попытки подорвать демократию. Конгресс США также должен рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с законом Магнитского», — заявил он в своем письме международному изданию Politico.

Днем ранее Саакашвили перевезли в военный госпиталь. Сейчас бывший глава Грузии проходит лечение в городе Гори, пишет RT.

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