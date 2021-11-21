Саакашвили призвал Байдена ввести санкции против Грузии за нарушение прав человека

Тбилиси, 21 ноября. Вашингтону необходимо ввести санкции против Тбилиси за их «попытки подорвать демократию». Такой призыв озвучил экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас отбывает наказание сразу по нескольким уголовным статьям.

Политик отметил, что мирная «революция роз» 2003 года должна была привести государство к демократическим реформам, победе над коррупцией и интеграции в евроатлантический сектор. Вопреки этому, как считает Саакашвили, в последние годы правящая фракция «Грузинская мечта» взяла другой политический вектор. Бывший президент обвиняет партию в консолидации контроля над судебной системой и многими СМИ, а также в ряде других проблем.

«США должны открыто осудить грузинские власти за их попытки подорвать демократию. Конгресс США также должен рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с законом Магнитского», — заявил он в своем письме международному изданию Politico.

Днем ранее Саакашвили перевезли в военный госпиталь. Сейчас бывший глава Грузии проходит лечение в городе Гори, пишет RT.