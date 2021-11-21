«Талибан» призвал СМИ учитывать исламские ценности в Афганистане

Кабул, 21 ноября. Представители «Талибана»1, (террористическая организация, запрещена в России) захватившие власть в Афганистане, определили новые правила работы государственных СМИ. Об этом говорится в материале местного агентства «Пажвок».

Так, теперь женщины-телеведущие обязаны во время эфира надевать хиджаб. Соответствующее решение было принято на прошедшем заседании, где были как представители новой власти Афганистана, так и местных телеканалов, газет и радиостанций.

«Местные СМИ должны учитывать в своей работе исламские ценности и служить национальным интересам», — призвал представитель «Талибана», заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

При этом сформированное «Талибаном» временное правительство Афганистана и представители СМИ «должны работать сообща во имя защиты исламских норм». Об этом сообщил глава министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного шейх Мохаммад Халед.

Однако при этом представители «Талибана» не намерены бороться с наркотрафиком на территории Афганистана. По словам спецпредставителя США по южноазиатскому государству Томаса Уэста, это позволило бы американским властям рассмотреть вопрос о признании их легитимности.

1 Организация запрещена на территории РФ.