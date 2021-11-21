Захарова сообщила о создании плацдарма НАТО на границе между Россией и Эстонией

Москва, 21 ноября. Совместные учения Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии Соединенных Штатов свидетельствуют о создании плацдарма НАТО на российско-эстонской границе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, американская дипломатическая миссия назвала целью маневров отработку «нетрадиционных методов доставок». Однако единственным объяснением действий Пентагона в регионе является то, что Эстония выступила в качестве натовского плацдарма возле российской границы. Об этом Захарова написала в Telegram-канале.

«... В военных играх Пентагона эта страна является ни чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и "сопряжения" вооруженных сил, не несут и нести не могут», — считает представитель МИД России.

Она отметила, что факт проведения учений лишь подтверждает то, что НАТО искусственно создает напряженность возле России. Захарова также напомнила, что при этом военный блок постоянно обвиняет Москву в агрессивном поведении и непрозрачности действий.

Тем не менее в отношениях между Россией и США по-прежнему есть позитивные моменты. По словам Захаровой, стороны продолжают вести диалог, несмотря на все сложности.