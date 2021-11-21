Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 23:16
23:04
Шоу-бизнес
Экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина стала мамой в 36 лет
23:04
Происшествия
Водитель ВАЗ чудом выжил после столкновения со столбом в Ленобласти
22:53
Политика
Саакашвили призвал Байдена ввести санкции против Грузии за нарушение прав человека
22:03
Политика
«Талибан» призвал СМИ учитывать исламские ценности в Афганистане
22:00
Общество
Жители Таиланда отметили ежегодный фестиваль света и воды
22:00
Весь мир
США создадут «коалицию демократий» в Азиатско-Тихоокеанском регионе
21:44
Политика
Захарова сообщила о создании плацдарма НАТО на границе между Россией и Эстонией
21:43
Общество
Актер Садальский сообщил о смерти народной артистки России Нины Руслановой
21:37
Весь мир
Уголовный суд ЦАР начал разбирательство в отношении 30 главарей вооруженных группировок
21:26
Весь мир
Президент ЦАР поблагодарил жителей города Бимбо за помощь в восстановлении республики
Все новости

Актер Садальский сообщил о смерти народной артистки России Нины Руслановой

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 22:07
5279
Общество
Актер Садальский сообщил о смерти народной артистки России Нины Руслановой
ТАСС  /  Куров Александр

Москва, 21 ноября. Российская и советская актриса Нина Русланова умерла на 76 году жизни. О трагедии рассказал ее друг, актер Станислав Садальский.

Садальский отметил, что ему новость сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. Он принес свои соболезнования близким и родным Руслановой. Причины смерти актер не уточнил, но напомнил, что актриса долгое время болела.

«Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему.
Несмотря на болезнь, она пыталась держаться... С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время», — написал артист на своей странице в социальной сети Instagram.

Недавно российские поклонники были потрясены смертью актера Валерия Гаркалина. Он долгое время лечился от коронавирусной инфекции, однако не смог преодолеть болезнь и скончался 20 ноября.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актер Садальский сообщил о смерти народной артистки России Нины Руслановой
смерть русланова садальский
Комментировать