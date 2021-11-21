Актер Садальский сообщил о смерти народной артистки России Нины Руслановой

Москва, 21 ноября. Российская и советская актриса Нина Русланова умерла на 76 году жизни. О трагедии рассказал ее друг, актер Станислав Садальский.

Садальский отметил, что ему новость сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. Он принес свои соболезнования близким и родным Руслановой. Причины смерти актер не уточнил, но напомнил, что актриса долгое время болела.

«Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему.

Несмотря на болезнь, она пыталась держаться... С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время», — написал артист на своей странице в социальной сети Instagram.

Недавно российские поклонники были потрясены смертью актера Валерия Гаркалина. Он долгое время лечился от коронавирусной инфекции, однако не смог преодолеть болезнь и скончался 20 ноября.