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Уголовный суд ЦАР начал разбирательство в отношении 30 главарей вооруженных группировок

Весь мир
Уголовный суд ЦАР начал разбирательство в отношении 30 главарей вооруженных группировок
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 21 ноября. Уголовный суд Центральноафриканской Республики составил список из 30 главарей и полевых командиров бандформирований, действовавших в разное время на территории страны. В отношении указанных лиц начато разбирательство, сообщили корреспонденты издания 236 Actu.

По данным СМИ, правоохранители расследуют преступления, совершенные беглым экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, его помощниками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), а также бывшим председателем Национальной ассамблеи Абду Каримом Мекасуа.

«Против них выдвинуто восемь обвинений: посягательство на государственную безопасность, создание бандитских сообществ, убийства, а также попытки насильственной смены власти. Большинство из тех, кто попал в списки, в настоящее время находятся в Чаде, Франции или соседних с Центральноафриканской Республикой странах», — сообщают сотрудники издания.

Генеральный прокурор Банги Эрик Дидье Тамбо рассказал, что благодаря соглашениям об экстрадиции его ведомство рассматривает возможность выдачи международных ордеров на арест.

«Следует заметить, что часть боевиков заинтересована в реализации мирного процесса в соответствии с так называемой Луандийской дорожной картой, разработанной главами государств Международной конференции по району Великих озер (CIRGL). Тем не менее правосудие в нашей стране превыше всего, и, если потребуется, фигурантов дела предадут суду заочно», — сообщил он.

Генпрокурор отметил, что необходимо дождаться завершения республиканского диалога, чтобы начать разбирательство. Ранее Тамбо раскритиковал Францию и Чад за укрывательство радикалов и экс-президента Бозизе.

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