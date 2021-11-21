Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 21:43
21:43
Общество
Актер Садальский сообщил о смерти народной артистки России Нины Руслановой
21:37
Весь мир
Уголовный суд ЦАР начал разбирательство в отношении 30 главарей вооруженных группировок
21:26
Весь мир
Президент ЦАР поблагодарил жителей города Бимбо за помощь в восстановлении республики
21:16
Весь мир
Ливанская диаспора за рубежом примет участие в парламентских выборах в 2022 году
21:04
Армия
NDTV: новый эскадренный миноносец Visakhapatnam вошел в состав ВМС Индии
21:01
Армия
ВМС США вернут кораблям класса Freedom способность двигаться на максимальной скорости
21:00
Общество
Экс-супруга Джигарханяна хочет вернуть долю в квартире покойного артиста
21:00
Спорт
Карпин принял решение продолжить работу со сборной России по футболу
21:00
Общество
Анамнез недели. Повышение МРОТ, разорение МХАТ и скандал с депутатом Заксобрания Приморья
20:58
Армия
Казахстан начал выпуск бронированных машин «Барыс» собственной разработки
Все новости

Президент ЦАР поблагодарил жителей города Бимбо за помощь в восстановлении республики

Весь мир
Президент ЦАР поблагодарил жителей города Бимбо за помощь в восстановлении республики
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 21 ноября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с жителями города Бимбо и поселка Бегуа. Во время выступления он поблагодарил население за помощь в восстановлении государства, сообщается на официальной странице правительства в Facebook.

Вместе с гарантом регион посетили председатель Национального собрания, министр по вопросам территориального управления, децентрализации и местного развития, а также чиновники префектуры Омбелла-Мпоко.

«Уважаемые жители Бимбо и Бегуа, благодаря вашему терпению и постоянной работе, преданности республике и всем гражданским добродетелям наша страна постепенно выбирается из той пропасти, в которую ее сбросили лидеры разных бандформирований. Вы проявили колоссальную смелость и стойкость в то время, как национальная армия вела борьбу с противником», — сказал Туадера.

Лидер нации также выразил признательность населению за доверие, оказанное ему во время президентских выборов 2020 года, и заверил, что сделает все возможное для того, чтобы оправдать надежды на возвращение мира и стабильности.

«Тем не менее нам предстоит решить множество проблем: как восстановление государственных институтов на всей территории ЦАР, так и возвращение властных структур в отдаленные регионы нашей родины. На носу у нас еще один избирательный процесс, на муниципальном и сенатском уровне.

Важные законодательные акты, принятые Национальным собранием, а именно проекты о территориальных органах власти и административных округах, позволят по достоинству оценить зрелость республики и ее желание идти в одном направлении с другими игроками субрегиона в области децентрализации», — добавил Туадера.

Президент заявил, что, несмотря на многие позитивные изменения в жизни страны, на ее территории сохраняется присутствие боевиков, несогласных с политикой правительства. Главари радикалов, по словам Туадера, стараются «внести хаос и страдания, отыграться за поражение 2020 года».

«Я пошел им на встречу и объявил об одностороннем прекращении огня на всей территории государства. Это сделано для того, чтобы они смогли образумиться и вместе с нами работать на благо ЦАР, но нападения продолжаются, что демонстрирует полную недоговороспособность вооруженных формирований.

Более того, радикалы нашли союзников и вынашивают планы по новому наступлению. Вот почему я поручил министерствам обороны и внутренних дел провести блокировку отдельных дорог и целых населенных пунктов, в которых могут скрываться преступники», — объяснил президент.

Президент ЦАР поблагодарил жителей города Бимбо за помощь в восстановлении республики
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Атаки, как считает Туадера, максимально усилятся непосредственно перед республиканским диалогом.

«Наши чиновники усиленно готовятся к мирному процессу. Однако не только бандиты пытаются его сорвать, но и отдельные политические партии "демократической" оппозиции.

Они исключили представителей из организационного комитета, тем самым парализовав его работу. Я продолжаю обращаться к этим политикам, чтобы они ставили интересы государства выше личных, чтобы это могло гарантировать прочный мир и согласие между всеми слоями общества», — заключил президент.

Ранее лидер Анголы Жуан Лоренсу высоко оценил и поддержал введение режима прекращения огня в ЦАР.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президент ЦАР поблагодарил жителей города Бимбо за помощь в восстановлении республики
президент африка восстановление цар жители туадера
Комментировать