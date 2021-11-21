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NDTV: новый эскадренный миноносец Visakhapatnam вошел в состав ВМС Индии

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 21:07
Армия
NDTV: новый эскадренный миноносец Visakhapatnam вошел в состав ВМС Индии
wikipedia.org  /  Indian Navy / GODL-India

Нью-Дели, 21 ноября. Новый ракетный эсминец Visakhapatnam, построенный на верфях в Мумбаи, вошел в состав Военно-морских сил Индии. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Эскадренный миноносец Visakhapatnam является одним из самых крупных военных кораблей, которые когда-либо строились в Индии. Водоизмещение эсминца составляет более 7,4 тысячи тонн. При этом около 75% оборудования корабля произведено в Индии.

Корабль вооружен сверхзвуковыми ракетами, орудиями средней и малой дальности, противолодочными торпедами, а также передовыми средствами радиоэлектронной борьбы. На эсминце могут базироваться два вертолета. Корабль способен развивать скорость более 30 узлов, а продолжительность его автономного плавания составляет около четырех тысяч миль.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что к 2027 году Военно-морской флот РФ будет на 70% укомплектован новейшими образцами вооружения. Глава государства также добавил, что за последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, а также девять передовых ракетных комплексов.

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индия эсминец вмс
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