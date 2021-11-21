ВМС США вернут кораблям класса Freedom способность двигаться на максимальной скорости

Вашингтон, 21 ноября. Американские специалисты разобрались с проблемой, не позволяющей литоральным боевым кораблям класса (LCS) Freedom двигаться на максимальной скорости. Об этом информирует Breaking Defense.

По словам контр-адмирала ВМС США Кейси Мотона, проблема с литоральными боевыми кораблями требовала незамедлительного решения. Вскоре оно было найдено и первым кораблем, на котором устранили этот недостаток, стал Minneapolis-Saint Paul (LCS 21). Сейчас работы ведутся на корабле Cuperstown, однако, по словам контр-адмирала, сроки их завершения пока неизвестны.

Стоит отметить, что проблемы с двигательной установкой комбинированного типа возникли в конце 2020 года на судне Detroit (LCS 7). Выяснилось, что комбинированная силовая установка попросту не позволяла кораблям безопасно достигать полного хода, в связи с чем они не могли перемещаться на максимальных скоростях.

Ранее директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф сообщил, что американские эсминцы класса Zumwalt получат первые гиперзвуковые ракеты в 2025 году.