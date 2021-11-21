Экс-супруга Джигарханяна хочет вернуть долю в квартире покойного артиста

Москва, 21 ноября. Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Татьяна Власова борется за долю в элитной квартире на Арбате. Сейчас часть недвижимости принадлежит бизнесмену Юрию Растегину.

При разводе с актером у Власовой в собственности осталась только половина квартиры. Вторая принадлежала Джигарханяну, но он ее вскоре продал. Новый владелец доли обещал звезде советского кино, что тот спокойно сможет жить здесь до самой смерти. После кончины Джигарханяна Растегин хотел организовать там музей. Однако экс-супруга не верит в благие намерения предпринимателя.

«Я знаю, что не будет никакого музея. Это отжим недвижимости. Это абсолютно точно. Абсолютно. Есть архив Армена Борисовича. Но у меня даже никто не спросил, где он находится вообще. Из чего музей делать? Дикая история совершенно», — заявила она в одном из ток-шоу на «Первом канале».

При этом сам Растегин заявил, что не понимает претензий Власовой. По его словам, никто собственницу не в праве выселить из квартиры. Он предложил купить для нее другую недвижимость в столице в обмен на долю, но она пока не приняла это предложение, пишет «Собеседник».

Ранее пасынок Джигарханяна Степан пожаловался на скудное наследство артиста. По его словам, после смерти артиста осталась только одна квартира и несколько пенсий на счетах, остальные средства ушли на лечение.