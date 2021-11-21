Карпин принял решение продолжить работу со сборной России по футболу

Москва, 21 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что будет готовить национальную команду к стыковым матчам европейской квалификации ЧМ-2022.

Валерий Карпин 21 ноября заявил в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу», что останется на посту главного тренера сборной России до 31 марта 2022 года.

«Вопрос закрыт, он решен положительно. Все окей, готовимся к стыкам. Думаю, что смогу подготовить команду психологически», — подчеркнул наставник национальной команды.

После поражения от Хорватии Карпин не исключил, что уйдет с поста главного тренера до стыковых игр европейской квалификации ЧМ-2022. Экс-наставник «Спартака» и «Ростова» возглавил национальную команду в июле. Под его руководством сборная России одержала пять побед в семи матчах квалификации ЧМ-2022.