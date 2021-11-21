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Казахстан начал выпуск бронированных машин «Барыс» собственной разработки

Армия
Казахстан начал выпуск бронированных машин «Барыс» собственной разработки
Prt Scr youtube.com  /  Kazakhstan Paramount Engineering

Нур-Султан, 21 ноября. Компания Kazakhstan Paramount Engineerin запустила в серийное производство многоцелевую бронированную машину «Барыс» с колесной формулой 6Х6. Новость сообщил председатель совета компании Айбек Борисов.

В воскресенье председатель наблюдательного совета компании Kazakhstan Paramount Engineering Айбек Борисов разместил на своей странице в Facebook сообщение о том, что в производство запущена бронированная машина «Барыс». О планируемых поставках в казахстанские войска в компании пока не говорят, но броневиком уже интересуется минобороны Азербайджана.

«Барыс» 6Х6 является «младшей» версией с колесной формулой 8Х8. Усиленная броня защищает экипаж от стрелкового оружия, осколков и мин. Машина может быть укомплектована как бронетранспортер или бронированная машина пехоты с пулеметами, гранатометами и автоматической пушкой и турелью. При этом разработчики оставили возможность установки миномета калибра 120-мм, если всего перечисленного арсенала будет недостаточно.

Общий вес «Барыса» достигает 22 тонны, а двигатель обладает мощность в 450 лошадиных сил. Вместимость одной машины составляет 11 человек, включая водителя, оператора и командира.

Ранее казахстанские военные приняли участие в учениях ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане. Помимо них, в маневрах задействованы военнослужащие из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

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Казахстан барыс бронемашина
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