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Ирина Понаровская рассказала правду о пластических операциях

Шоу-бизнес
Ирина Понаровская рассказала правду о пластических операциях
instagram.com  /  @irinaponarovskaya

Москва, 21 ноября. Певицу, актрису и телеведущую Ирину Понаровскую часто подозревают во множественных уколах красоты. Она решила развеять мифы о себе и рассказала правду о пластических операциях.

Понаровская в проекте «А поговорить?» рассказала Ирине Шихман, что ее часто обвиняли в уколах ботокса. Прекрасная внешность 68-летней певицы не дает покоя завистникам. На самом деле артистка сделала всего две пластические операции, но не колола ни одного укола в свое лицо.

«Ни одного укола в свое лицо я не сделала никогда! Ботокс-шмотекс — я в это не верю, я ненавижу... У меня столько боли было физической по здоровью, что я еще для красоты буду себя колоть? Да упаси Господь!» — заявила Понаровская.

Ирина Понаровская рассказала правду о пластических операциях
Prt Scr youtube.com / А поговорить?

Артистка призналась, что пластику на лице она сделала только прошлым летом, а в 1996 году в Америке подруга уговорила ее сделать глаза. Понаровская также призналась, что пережила микроинсульт и полгода передвигалась с помощью ходунков. Сейчас певица восстановилась и решила вернуться на сцену.

Ирина Понаровская вспомнила и несколько инцидентов с Аллой Пугачевой. Певица рассказала, как Примадонна издевалась над ней.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Понаровская рассказала правду о пластических операциях
актриса певица понаровская шихман а поговорить
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