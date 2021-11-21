FT: регуляторы Гонконгской биржи проводят проверку в связи с разделением активов Русала

Москва, 21 ноября. Газета Financial Times сообщила о проверках со стороны регуляторов торговой площадки в отношении корпорации «Русал». Поводом стали планы компании по выделению части активов в отдельную компанию, сообщает ТАСС.

Издание ссылается на материалы электронной переписки, полученные от лондонского хедж-фонда Odey Asset Management. Представители фонда опасаются, что решение крупнейших акционеров может ударить по интересам миноритариев.

Инвесторы говорят о выделении наиболее высокоуглеродных активов в отдельную компанию. Фонд продолжает бороться против реализации этой договоренности основных акционеров. Представители самой компании заявили, что им неизвестно о проходящих проверках.

«В вопросе о разделении активов все ясно, этот процесс принесет выгоду всем акционерам. Два направления бизнеса имеют разные траектории и стратегии по декарбонизации деятельности, однако у них одна цель на 2050 год — достижение углеродной нейтральности», — приводит FT заявление компании.

Идея по разделению активов может создать положительный имидж для российского бизнеса. Так инициативы ранее оценивали опрошенные ФАН аналитики и финансисты.