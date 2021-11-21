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Аналитики RuBaltic.ru: Германия унизила Польшу разговором с Лукашенко

Политика
Аналитики RuBaltic.ru: Германия унизила Польшу разговором с Лукашенко
flickr.com  /  martingerz2

Москва, 21 ноября. Переговоры врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко унизили Польшу, уверены аналитики RuBaltic.ru.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе остается острой темой. За решение вопроса взялась Меркель, но при этом политик проигнорировала Варшаву и прибалтийские страны, связавшись напрямую с Лукашенко для обсуждения этого вопроса. Подобный шаг Германии возмутил и унизил Польшу.

Президент Польши Анджей Дуда оказался в том же положении, что и украинский лидер Владимир Зеленский, уверены аналитики RuBaltic.ru.

«Польша оказалась в положении Украины, которую обсуждают без Украины, и Анджею Дуде впору кричать вслед за Зеленским: никаких переговоров о Польше без Польши!» — заметил автор.

Ангела Меркель пытается сгладить острые углы и сохранить мир. По мнению авторов, она понимает, что Польша и Прибалтика в этой ситуации внесли бы только деструктив в переговоры. Более того, врио канцлера ФРГ, покидающая пост, имеет полное право показать реальное отношение к союзникам и партнерам, подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе прокомментировали запрос Польши о помощи НАТО. В ЕС считают, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши перерастает в геополитическую плоскость.

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белоруссия польша германия
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