Одесса, 21 ноября. Социологи узнали, что одесситы не намерены воевать за Украину.

Аналитики совместного проекта Украины и Эстонии «Стойкая Украина» на протяжении года проводили социологические исследования в Одессе. В рамках исследования они пытались выявить главные страхи одесситов, уровень стресса и их отношение к власти. Результаты эксперимента повергли социологов в шок.

Оказалось, что большая часть населения Одессы русскоязычная. Одесситы заявили, что хотят, чтобы русскому языку придали статус государственного. Лишь 5% опрошенных говорят по-украински.

По данным опроса, 65% одесситов не станут воевать за Украину. 11% — «точно готовы». А 23% не захотели отвечать на этот вопрос. Половина респондентов испытывает негативное отношение к власти.

На Украине начались необратимые процессы. Еще рано утверждать о всеобщем прозрении. Ведь на протяжении семи лет украинцев зомбировали «национальными идеями». Вывести людей из этого состояния будет непросто. Тем не менее, люди потихоньку начинают просыпаться. К ним приходит осознание произошедшего с их страной. Многие уже поняли, что майданная революция — лишь видимость. Кучка проходимцев, прикрывающихся национальной идентичностью под «бандеровские лозунги», уничтожила страну.

Федеральное агентство новостей / Андрей Лящев

Одесса — украинский город, но в то же время он всегда был русским, там говорят и говорили на русском языке. Мову навязали киевские власти.

На Украине с 2019 года действует скандальный закон, который исключает возможность использования русского языка и языков национальных меньшинств в различных сферах жизни. Документ получил славу закона про тотальную украинизацию. Его составили 75 депутатов. Было внесено более двух тысяч правок, поэтому он был изменен в сторону ужесточения. Украинский язык сделали единственным во всех сферах. Все мероприятия проводятся исключительно на украинском языке. Она также обязательна для СМИ. Украинские парламентарии принудительно заставили использовать украинский язык в сфере коммерции, обслуживания и медицины.