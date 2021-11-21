Госсекретарь США Блинкен обеспокоен сообщениями в соцсетях о деятельности России

Вашингтон, 21 ноября. Соединенные Штаты обеспокоены появлением в социальных сетях сообщений, которые касаются России и Украины, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Вашингтон выразил беспокойство из-за «необычной активности» РФ на границах. Руководство ЕС также разделяет переживания США касательно деятельности России.

«Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», — сказал Блинкен.

Член Совета Федерации Сергей Цеков ранее заявил, что передвижения российских войск на территории России не должны волновать США. По его словам, до вмешательства Вашингтона во внутренние дела Киева у Москвы не было причин скапливать свои войска на государственных границах.