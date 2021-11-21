Конфликтовавшие рэперы Канье Уэст и Дрейк выйдут на одну сцену

Лос-Анджелес, 21 ноября. Американские рэперы Канье Уэст, сменивший имя на Йе, и Дрейк дадут совместный благотворительный концерт. Музыканты выйдут на одну сцену после многолетней вражды.

Уэст анонсировал предстоящее мероприятие на своей странице в Instagram. Концерт, участником которого заявлен и Дрейк, состоится в Лос-Анджелесе 9 декабря.

«План Господа», — подписал афишу события Йе.

Главная цель концерта — поддержать осужденного Лэрри Гувера. Он приговорен к шести пожизненным срокам за убийство, вымогательство и отмывание денег. При этом у преступника есть поклонники, которые считают его жертвой политических сил и расовых предубеждений.

По словам сына Гувера, рэперы объединились, чтобы выступить в поддержку его отца перед большой аудиторией. Так музыканты хотят продемонстрировать, что вместе они сильнее.

Канье Уэст и Дрейк конфликтуют уже более десяти лет. Рэперы неоднократно публично выражали неприязнь друг к другу и грозились сместить соперника с музыкального Олимпа.

Ранее Канье Уэст сделал неожиданное заявление, сравнив себя с президентом России Владимиром Путиным. Рэпер нашел в себе сходство с молодым российским лидером.