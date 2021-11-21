Политолог Дудаков заподозрил Белый дом в распространении слухов о переизбрании Байдена

Москва, 21 ноября. Слухи о возможном втором сроке президента США Джо Байдена распространяют его соратники-демократы и Белый дом, а не сам глава государства. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Недавно издание The Washington Post выпустило статью, в которой говорится о желании американского лидера переизбраться на второй президентский срок. Многие граждане Соединенных Штатов считают, что 79-летний Байден не способен решиться на подобный шаг. Как объяснили авторы материала, усилия сторонников главы Белого дома направлены на то, чтобы убедить общественность в обратном, передает «Инфореактор».

Политолог Малек Дудаков усомнился в планах Байдена продолжить работу в Белом доме после истечения первого срока. По его мнению, американский лидер обладает типичным для политиков преклонного возраста страхом. Он боится выглядеть «хромой уткой» — президентом, который вынужден покинуть пост из-за поражения в очередных выборах.

Telegram-канал Малека Дудакова / t.me/malekdudakov /

«Тут ситуацию стоит рассматривать больше, как желание самого Байдена не выглядеть "хромой уткой". Многие считают, что он не пойдет на второй срок из-за проблем со здоровьем и его когнитивных способностей, связанных с возрастом», — отметил Дудаков.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа не пренебрегают возможностями заявить о своих ожиданиях по поводу выборов в 2024 году. Так, экс-советник Белого дома по России Фиона Хилл предрекла возвращение республиканца на пост главы государства вследствие серьезных ошибок, которые допускает действующий лидер Джо Байден.