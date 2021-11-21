Ливанская диаспора за рубежом примет участие в парламентских выборах в 2022 году

Бейрут, 21 ноября. Представители МИД Ливана сообщили, что около 245 тысяч граждан страны, проживающих за рубежом, выразили желание участвовать в голосовании за членов парламента в 2022 году. Прием соответствующих заявок ведомство завершило 21 ноября.

Многие жители рассматривают такую возможность как шанс изменить ситуацию в руководстве страны, погрязшем в коррупции, кумовстве, махинациях и халатности, и потому неспособном вывести республики из финансового и гуманитарного кризиса. Другие же сомневаются, что выборы могут повлиять на действия правящих элит, десятилетиями борющихся за власть со времен гражданской войны 1975–1990 годов.

Lebanon elections: Diaspora registers to vote in record numbers



https://t.co/bOxE5SzPHT pic.twitter.com/qayI42bJLK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 21, 2021

Сейчас около трех четвертей населения Ливана проживает за рубежом, в самой же республике остается около шести миллионов человек. Причиной такого является необходимость в заработке, который внутри страны получить крайне сложно. Поэтому многие предпочитают уезжать в другие государства, отправляя при этом крупные суммы на родину — объемы подобных переводов столь велики, что составляют значительную долю ВВП.

Министерство иностранных дел республики заявило, что окончательное число экспатриантов, подавших заявки на участие в выборах, достигло 244 442 человек. Это более чем в два раза превышает аудиторию на дистанционном голосовании в 2018 году — около 93 тысяч человек. Примечательно, что тот плебисцит стал первым, где членам диаспоры за рубежом было предоставлено право волеизъявления.

Expat voter registration for #Lebanon’s 2022 elections closed with 244,442 Lebanese registered, more than 2.5x the number recorded in 2018, foreign ministry says



This amid growing uncertainty over if/when when polls will be held. pic.twitter.com/OKHRi0dpCE — Timour Azhari (@timourazhari) November 21, 2021

Однако причиной меньшей активности тогда могла стать плохая рекламная кампания. Сейчас же общественные деятели, в основном сторонники оппозиции, начали массовые призывы мигрантов к участию в голосовании, объясняя подробности и процесс регистрации в социальных сетях.

В некоторых странах Европы волонтеры создали специализированные центры, чтобы помочь соотечественникам подать заявки. Здесь проживает наибольшее количество тех, кто намерен пойти на выборы — около 75 000 человек, далее следует Азия (61 000) и Северная Америка (60 000). В Латинской Америке, где проживает одна из крупнейших и старейших диаспор Ливана, лишь 6 350 человек зарегистрировались для голосования.

Here is some relevant contex from Lebanon, where fuel shortages caused blackouts just after their contract expired: https://t.co/n0wLr1XTzd — Nicholas Dawes (@NicDawes) November 8, 2021

Выборы 2022 года станут знаковым событием на фоне острого кризиса, в котором республика находится с 2019-го. Ситуация резко усугубилась после взрыва в порту Бейрута в 2020-м и последовавшей за ним отставки правительства. Новый кабмин долгое время не удавалось сформировать из-за противоречий между премьерами и президентом, в то время как без легитимного органа исполнительной власти страна продолжала стремительно скатываться в нищету.

Сейчас около 80% граждан проживает за чертой бедности, а отсутствие горючего как на заправках, так и в резервах, приводит к проблемам с электроэнергией. В свою очередь, это ставит под угрозу жизни людей — клиники нередко сталкиваются с тем, что не могут оказывать пациентам помощь из-за неработающего оборудования, вдобавок еще и борясь с дефицитом лекарств.