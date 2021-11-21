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Ливанская диаспора за рубежом примет участие в парламентских выборах в 2022 году

Весь мир
Ливанская диаспора за рубежом примет участие в парламентских выборах в 2022 году
ТАСС  /  Bilal Jawich / AP

Бейрут, 21 ноября. Представители МИД Ливана сообщили, что около 245 тысяч граждан страны, проживающих за рубежом, выразили желание участвовать в голосовании за членов парламента в 2022 году. Прием соответствующих заявок ведомство завершило 21 ноября.

Многие жители рассматривают такую возможность как шанс изменить ситуацию в руководстве страны, погрязшем в коррупции, кумовстве, махинациях и халатности, и потому неспособном вывести республики из финансового и гуманитарного кризиса. Другие же сомневаются, что выборы могут повлиять на действия правящих элит, десятилетиями борющихся за власть со времен гражданской войны 1975–1990 годов.

Сейчас около трех четвертей населения Ливана проживает за рубежом, в самой же республике остается около шести миллионов человек. Причиной такого является необходимость в заработке, который внутри страны получить крайне сложно. Поэтому многие предпочитают уезжать в другие государства, отправляя при этом крупные суммы на родину — объемы подобных переводов столь велики, что составляют значительную долю ВВП.

Министерство иностранных дел республики заявило, что окончательное число экспатриантов, подавших заявки на участие в выборах, достигло 244 442 человек. Это более чем в два раза превышает аудиторию на дистанционном голосовании в 2018 году — около 93 тысяч человек. Примечательно, что тот плебисцит стал первым, где членам диаспоры за рубежом было предоставлено право волеизъявления.

Однако причиной меньшей активности тогда могла стать плохая рекламная кампания. Сейчас же общественные деятели, в основном сторонники оппозиции, начали массовые призывы мигрантов к участию в голосовании, объясняя подробности и процесс регистрации в социальных сетях.

В некоторых странах Европы волонтеры создали специализированные центры, чтобы помочь соотечественникам подать заявки. Здесь проживает наибольшее количество тех, кто намерен пойти на выборы — около 75 000 человек, далее следует Азия (61 000) и Северная Америка (60 000). В Латинской Америке, где проживает одна из крупнейших и старейших диаспор Ливана, лишь 6 350 человек зарегистрировались для голосования.

Выборы 2022 года станут знаковым событием на фоне острого кризиса, в котором республика находится с 2019-го. Ситуация резко усугубилась после взрыва в порту Бейрута в 2020-м и последовавшей за ним отставки правительства. Новый кабмин долгое время не удавалось сформировать из-за противоречий между премьерами и президентом, в то время как без легитимного органа исполнительной власти страна продолжала стремительно скатываться в нищету.

Сейчас около 80% граждан проживает за чертой бедности, а отсутствие горючего как на заправках, так и в резервах, приводит к проблемам с электроэнергией. В свою очередь, это ставит под угрозу жизни людей — клиники нередко сталкиваются с тем, что не могут оказывать пациентам помощь из-за неработающего оборудования, вдобавок еще и борясь с дефицитом лекарств.

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