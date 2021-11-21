Легкобронированный автомобиль Qalqon запущен в серийное производство в Узбекистане

Ташкент, 21 ноября. В Узбекистане стартовало серийное производство легкобронированных автомобилей Qalqon. Об этом сообщает пресс-служба узбекского государственного комитета по оборонной промышленности.

Новейший бронеавтомобиль был разработан узбекскими специалистами и успешно прошел все испытания, подтвердив тактико-технические характеристики. Автомобиль соответствует требованиям Вооруженных сил Узбекистана, поэтому в ближайшее время начнутся его поставки в войска.

«Экспертами подтверждено соответствие тактико-технических характеристик автомобиля Qalqon требованиям вооруженных сил и признанных международных стандартов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 2022 году в России начнутся испытания новейшего бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН, который был разработан для сил специального назначения. Новая машина обладает повышенной противоминной защитой. Бронеавтомобиль был впервые представлен на форуме «Армия-2021».