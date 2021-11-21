Частная компания Unknown Aircraft Company восстановит советские МиГ-23 для полетов

Вашингтон, 21 ноября. Частная американская компания Unknown Aircraft Company купила в Польше советские истребители МиГ-23, чтобы восстановить их и подготовить к полетам.

Фотографии двух истребителей МиГ-23, перемещаемых на прицепах по территории США, появились в интернете. Владелец Unknown Aircraft Company рассказал, что советские самолеты были приобретены в Польше. Варшава получила их во время холодной войны и успешно использовала некоторое время, но затем списала за ненадобностью. Отмечается, что состояние МиГ-23 неплохое, но они все равно нуждаются в ремонте и подготовке к полетам.

Американцы надеются поднять в воздух советские истребители уже в 2022 году. Всего на счету Unknown Aircraft Company насчитывается 15 самолетов МиГ-23 разных версий.

Ранее американский летчик Уилл Уорд назвал советские истребители МиГ-23 настоящим шедевром. По его словам, самолет обладал уникальными возможностями для своего времени.