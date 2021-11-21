Hot Cars: гиперзвуковое оружие станет козырем российских «Ясеней»

Оттава, 21 ноября. Новейшие российские подлодки «Ясень» обладают внушительным арсеналом, благодаря которому могут противостоять любой угрозе, пишет канадское издание Hot Cars.

Россия продолжать активно развивать подводный флот, в том числе разрабатывать и модернизировать субмарины. Например, новые атомные подводные лодки (АПЛ) семейства «Ясень» могут составить конкуренцию любым западным аналогам. Благодаря своим преимуществам они станут «худшим кошмаром» для флота потенциального противника, передает «ПолитРоссия».

Российские подлодки оснащены мощнейшей ядерной силовой установкой, которая позволяет им бесшумно перемещаться под водой. Также они оборудованы инновационной гидроакустической системой и имеют солидный военный арсенал.

«В распоряжении субмарин проектов "Ясень" и "Ясень-М" — оружие против любой возможной угрозы», — подчеркнул автор статьи.

Основным козырем новых российских подлодок станут гиперзвуковые ракеты, считает автор. Уже в этом году состоялись успешные испытания по запуску «Циркона» с борта «Северодвинска» — субмарины проекта «Ясень». Таким образом, подлодки ВМФ РФ со временем становятся только надежнее и опаснее, заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что российская субмарина «Ясень-М» является грозным оружием и превосходит по показателям эффективности американскую подлодку Virginia.