Двух минут недостаточно: как долго нужно чистить зубы

Многих из нас с детства учили чистить зубы на протяжении двух минут, но, по словам экспертов, этого недостаточно. Согласно исследованиям, чтобы избавиться от налета, зубы необходимо чистить два раза в день по 3–4 минуты. Ученые доказали, что более долгая чистка способствует уменьшению зубного налета, что, вероятно, улучшает здоровье всей полости рта.

Кроме того, важно чистить зубы именно подходящей зубной щеткой. Процедура необходима, чтобы удалить различные микробы, в том числе и очень липкие, например биопленку, которую можно удалить только щеткой.

Неправильная и непродолжительная чистка зубов приведет к накоплению зубного налета, который плохо скажется на вашем здоровье и приведет к различным воспалениям полости рта, кровоточивости десен и неприятному запаху. Бактерии также могут вызвать кариес.

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Процедура чистки зубов очень важна: от нее зависит, как долго ваши зубы будут здоровыми. Лениться здесь противопоказано, ведь чем дольше вы будете чистить зубы, тем это будет эффективнее. Нельзя забывать и про труднодоступные места, которые нужно вычищать очень тщательно.

При всей важности чистки процедуру не нужно делать очень часто — двух раз вполне достаточно. Лучше избегать щеток с жесткими щетинками, так как их использование может привести к повреждению зубов и десен. Чистка должна быть тщательной, но мягкой. Чтобы очистить межзубные промежутки, лучше использовать зубную нить. Доказано, что она снижает риск возникновения кариеса и гингивита. Нить должна скользить между десной и зубом, как бы обнимая его. Движения вверх и вниз должны быть мягкими и плавными.

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Понадобится время, чтобы научиться чистить зубы осознанно, но именно правильный уход за полостью рта сохранит вашу улыбку здоровой или поможет справиться с некоторыми уже возникшими проблемами.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева посоветовала использовать кунжутное масло для сохранения зубов и полости рта здоровыми. Также, по ее словам, с помощью этого средства можно уничтожить вредную микрофлору и улучшить дыхание.