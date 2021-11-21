Политолог Корнейчук раскрыл суть плана США по грядущему «нападению» РФ на Украину

Киев, 21 ноября. На Украине в последние недели все чаще стали говорить о грядущем «нападении» России. Так, сегодня, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что это произойдет в конце января следующего года.

Подобные заявления Киев делает регулярно, причем с подачи США, которые тоже нагнетают обстановку и утверждают, что Россия якобы уже стягивает войска к украинской границе. В то же время политолог Дмитрий Корнейчук убежден, что никаких нападений украинцам бояться точно не стоит. По его словам, именно США начали раздувать историю с возможным вторжением РФ, и делают они это с конкретной целью.

«Весной этого года было все то же самое. То же самое скопление российских войск. Тогда тоже готовилась встреча Байдена и Путина в начале лета. Точно так же нагнеталась истерия, потому что надо было пояснить с одной стороны американцам, а с другой стороны украинцам, почему "непримиримые" враги должны встретиться и решить свои геополитические вопросы», — заявил политолог в эфире канала UKRLive.

Как считает эксперт, Вашингтон всего лишь отвлекает внимание мирового сообщества и самого Киева, чтобы президент США Джо Байден получил повод беспрепятственно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Весной они создали этот искусственный, якобы страшный и ужасный, кризис. Потом Байден позвонил Путину, и они все "порешали". Украина тогда даже поблагодарила Байдена за то, что он "спас" ее от нападения Москвы. А потом президенты США и России встретились и договорились о том, что "Северный поток — 2" будет достроен», — напомнил Корнейчук.

Федеральное агентство новостей /

Политолог уверен, что в этот раз США снова пытаются раздуть истерию вокруг Украины, так как в настоящее время Вашингтон готовится к следующей встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным.

«Сейчас готовится следующая встреча. Опять создается высосанная из пальца якобы военная ситуация. Более того, отвлекается внимание от того, что как раз сейчас заканчивается сертификация «Северного потока — 2». Чтобы во всем мире не обсуждали тот факт, что США и Европа, "страшной и ужасной" России, которую все так боятся, помогают достраивать "СП-2", и создается вот эта ситуация с каким-то якобы нападением», — рассказал Корнейчук.

Как считает эксперт, Запад совершенно не заинтересован в том, чтобы оказывать какую-то реальную помощь и поддержку Украине, и вместо этого всего лишь использует ее в своих корыстных интересах.

«Американцы и европейцы просто имитируют защиту Украины от несуществующего нападения вместо того, чтобы реально помочь нашей стране», — подчеркнул политолог Дмитрий Корнейчук.

Ранее украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин заявил, что граждане Украины устали от постоянных заявлений Киева о «российской агрессии».