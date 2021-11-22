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Сенатор Цеков: иски жителей ДНР против Украины помогут наказать военных преступников

Весь мир
Сенатор Цеков: иски жителей ДНР против Украины помогут наказать военных преступников
Федеральное агентство новостей  / 

Украинские военные преступники должны понимать, что рано или поздно, но они будут наказаны и понесут ответственность за все правонарушения в Донбассе. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков.

Политик поддержал идею жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) Виктора Баркалова и Вадима Шулака направить иски в ряд международных инстанций с требованием признать украинских политиков военными преступниками за совершенные при их одобрении противоправные действия в Донбассе с 2014-го года.

Основная часть дела строится вокруг решений бывшего президента Украины Петра Порошенко. Как считают жители Юго-Востока, именно он несет прямую ответственность за самые кровопролитные действия украинских военнослужащих и членов национальных батальонов. Впрочем, в исках есть упоминание и Владимира Зеленского, который открыто продолжает построенную его предшественником линию поведения.

Сенатор Цеков: иски жителей ДНР против Украины помогут наказать военных преступников
Федеральное агентство новостей /

Виктор Баркалов и Вадим Шулак ссылаются на европейские нормативно-правовые документы, обвиняя украинские власти в преднамеренном нанесении ударов и убийствах по национальному или этническому признаку. Свои обращения двое жителей Донбасса направили в Международный уголовный суд, Международный суд, Совет Безопасности ООН, Amnesty International и Human Rights Watch.

Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков положительно оценил действия граждан ДНР.

«С первых дней войны, которую развязала Украина в Донбассе, я говорил о том, что надо обязательно привлечь к ответственности тех, кто это начал, и тех, кто это продолжает.

Хотелось бы, чтобы Международный суд отнесся к этим обращениям без тех двойных стандартов, которые часто наблюдаются в Евросоюзе. То есть объективно рассмотрел эти иски и наказал всех виновных», — сказал он.

Цеков обратил внимание, что чем больше таких исков будет, как коллективных, так и индивидуальных, тем лучше.

«Важно, чтобы они описывали и рассказывали конкретные ситуации, картины. Это все полезно, чтобы люди знали не только у нас, но и за границей. Все это поможет привлечь к ответственности виновников войны в Донбассе. Это поможет жителям Луганской и Донецкой народных республик добиться справедливости. Ведь они относятся с полной серьезностью ко всему этому, а виновные должны понимать, что рано или поздно они будут наказаны», — подытожил сенатор.

Инициатива жителей ДНР находит все больше поддержки среди общественных деятелей. Ранее о ней положительно высказались военные журналисты Александр Коц и Евгений Поддубный, а также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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