Строгий муж вынудил Понаровскую вернуть приемного ребенка в детский дом

Москва, 21 ноября. Заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская заявила, что муж Вейланд Родд—младший заставил ее вернуть приемную дочь Анастасию обратно в детский дом.

Понаровская стала гостьей YouTube-шоу «А поговорить?». Она рассказала, как темнокожая девочка Анастасия попала в ее дом, тогда ребенок был больным и несчастным, нуждался в заботе и любви.

«Я любила ее! Я бы не искала ее спустя 16 лет. Другое дело, что она потом кольцо у меня украла», — заверила звезда эстрады.

Но супруг был категорически против этого ребенка, он проявлял жесткость в отношении девочки. По словам Понаровской, Родд—младший не давал Анастасии есть, не разрешал ей поменять штаны. В итоге артистка согласилась отдать малышку.

Исполнительница хитов «Рябиновые бусы», «Женщина всегда права» была трижды замужем. Первым ее избранником стал музыкальный руководитель ВИА «Поющие гитары» Григорий Клеймиц, брак с которым продлился всего полтора года. Затем с Роддом—младшим певица жила семь лет, от него она родила сына Энтони. Последним супругом Понаровской был врач Дмитрий Пушкарь.

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