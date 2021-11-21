Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 21:41
21:37
Весь мир
Уголовный суд ЦАР начал разбирательство в отношении 30 главарей вооруженных группировок
21:26
Весь мир
Президент ЦАР поблагодарил жителей города Бимбо за помощь в восстановлении республики
21:16
Весь мир
Ливанская диаспора за рубежом примет участие в парламентских выборах в 2022 году
21:04
Армия
NDTV: новый эскадренный миноносец Visakhapatnam вошел в состав ВМС Индии
21:01
Армия
ВМС США вернут кораблям класса Freedom способность двигаться на максимальной скорости
21:00
Общество
Экс-супруга Джигарханяна хочет вернуть долю в квартире покойного артиста
21:00
Спорт
Карпин принял решение продолжить работу со сборной России по футболу
21:00
Общество
Анамнез недели. Повышение МРОТ, разорение МХАТ и скандал с депутатом Заксобрания Приморья
20:58
Армия
Казахстан начал выпуск бронированных машин «Барыс» собственной разработки
20:58
Общество
Сексолог Миллер рассказала о плюсах и минусах служебных романов
Все новости

Строгий муж вынудил Понаровскую вернуть приемного ребенка в детский дом

Шоу-бизнес
Строгий муж вынудил Понаровскую вернуть приемного ребенка в детский дом
instagram.com  /  @irinaponarovskaya

Москва, 21 ноября. Заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская заявила, что муж Вейланд Родд—младший заставил ее вернуть приемную дочь Анастасию обратно в детский дом.

Понаровская стала гостьей YouTube-шоу «А поговорить?». Она рассказала, как темнокожая девочка Анастасия попала в ее дом, тогда ребенок был больным и несчастным, нуждался в заботе и любви.

«Я любила ее! Я бы не искала ее спустя 16 лет. Другое дело, что она потом кольцо у меня украла», — заверила звезда эстрады.

Но супруг был категорически против этого ребенка, он проявлял жесткость в отношении девочки. По словам Понаровской, Родд—младший не давал Анастасии есть, не разрешал ей поменять штаны. В итоге артистка согласилась отдать малышку.

Исполнительница хитов «Рябиновые бусы», «Женщина всегда права» была трижды замужем. Первым ее избранником стал музыкальный руководитель ВИА «Поющие гитары» Григорий Клеймиц, брак с которым продлился всего полтора года. Затем с Роддом—младшим певица жила семь лет, от него она родила сына Энтони. Последним супругом Понаровской был врач Дмитрий Пушкарь.

Ранее телеведущая Ангелина Вовк заявила, что не переживает из-за отсутствия своих детей. Радость материнства звезда познала благодаря крестницам и их наследникам.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Строгий муж вынудил Понаровскую вернуть приемного ребенка в детский дом
дети семья понаровская
Комментировать