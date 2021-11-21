Российский теннисист Медведев уступил немцу Звереву в финале итогового турнира ATP

Турин, 21 ноября. Лидер мужской сборной России Даниил Медведев потерпел поражение в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Вторая ракетка мира Даниил Медведев со счетом 4:6, 4:6 проиграл немецкому теннисисту Александру Звереву в финальном матче итогового турнира ATP, который завершился в Турине. Двухсетовая встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Медведев три раза подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Зверев во второй раз в карьере стал победителем итогового турнира ATP. До этого он выигрывал турнир в 2018 году.

Ранее Медведев в полуфинальном матче победил норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.