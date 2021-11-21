Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Москва и Тегеран успешно сотрудничают в Сирии

Тегеран, 21 ноября. Россия и Иран успешно развивают региональное сотрудничество, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан по итогам встречи со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым.

Хосейн Амир Абдоллахиан и Александр Лаврентьев обсудили двусторонние отношения Москвы и Тегерана, а также поговорили о сотрудничестве в Сирии.

«Абдоллахиан охарактеризовал совместное сотрудничество двух стран в Сирии как вполне успешный опыт, который сформировался на базе воли и чаяний сирийского народа», — говорится в заявлении МИД Ирана.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание борьбе с терроризмом в Сирии и укреплять взаимодействие между РФ и Ираном.

Ранее сообщалось, что Иран договаривается с Россией о поставках истребителей и вертолетов. Тегеран подпишет с Москвой соглашение после завершения эмбарго ООН на экспорт вооружения.