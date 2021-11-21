Аналитик Ераносян: Аваков и Зеленский борются за право развязать большую войну в Донбассе

Москва, 21 ноября. Украинские политики пытаются убедить Вашингтон в готовности Киева к масштабному конфликту в Донбассе. Об этом заявил военный эксперт Владимир Ераносян.

По словам аналитика, необходимость начала наступательных действий ВСУ в Донбассе является главной информационной повесткой на Украине. Так, бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в недавнем интервью призвал разослать секретные конверты с картами и приказами для украинских войск на случай начала боевых действий. По его словам, военная операция должна планироваться настоящими специалистами, которых нет в команде президента Украины Владимира Зеленского, передает «ПолитЭксперт».

В свою очередь Зеленский и его ближайшее окружение пытается показать американским кураторам, что они не меньшие «ястребы», чем Аваков и его сторонники. Оба лагеря убеждают Вашингтон в своей готовности к решительным военным действиям в Донбассе и пытаются заручиться поддержкой Пентагона.

Ераносян выразил уверенность, что США в настоящее время не намерены провоцировать кровопролитие в Донбассе, однако даже в случае обострения ситуации Москва не оставит в беде жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России.

Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве подчеркнули, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.