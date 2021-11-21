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Дочь Александра Серова рассказала о самочувствии отца после перенесенного COVID-19

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 20:28
Общество
Дочь Александра Серова рассказала о самочувствии отца после перенесенного COVID-19
instagram.com  /  @alexander_serov_official

Москва, 21 ноября. Мишель Серова сообщила, что поклонники знаменитого отца активно интересуются его здоровьем. Александр Серов находится дома и продолжает восстановление после перенесенного коронавируса.

Серова на своей странице в Instagram опубликовала новый пост. Под фотографией она призналась, что подписчики интересуются, как дела у ее отца. Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» справился с болезнью и уже находится дома. Он многое пережил за время госпитализации, устал и измотался.

«Сейчас важно наполнить ресурсы, возобновить энергию, восстановиться и набраться сил. В домашней обстановке это пойдет намного быстрее!» — написала Мишель Серова.

Народного артиста России госпитализировали с коронавирусом в начале октября. Поражение легких Серова достигало 75%. Только через месяц появились позитивные новости о состоянии певца. Накануне выписки директор артиста Александр Федорков сообщил, что Серов уже приступил к работе.

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