Россияне с иронией оценили заявление Украины о грядущем «нападении» РФ

Москва, 21 ноября. Россияне в Сети с сарказмом ответили на заявления главы военной разведки Украины генерала Кирилла Буданова о готовящемся нападении Москвы на Киев.

Как считает украинский военный, Россия намерена вторгнуться в Незалежную в конце января или в начале февраля 2022 года. При этом он предположил, что в ходе нападения Россия будет использовать авиационную и бронетанковую технику. Ранее представители разведки США тоже сообщили о том, что РФ якобы ведет подготовку к войне с Украиной.

Российские пользователи Сети с иронией оценили заявление украинского генерала, который назвал практически точную дату нападения. Большинство комментаторов отметили, что Украина уже далеко не первый раз о заявляет о возможном вторжении РФ, и предположили, что Киев просто пытается спровоцировать Россию на такое развитие событий в своих корыстных интересах.

«Мечтатель. Никто вас кормить не собирается. Даже американцы не знают, как от вас отделаться»; «Сколько можно мечтать? Успокойтесь, халява не собирается приходить, поэтому начните, наконец, работать и жить на свои»; «Во сне приснилось? И зачем нам ваша дырка от бублика? Или это такой план провокаций?»; «Если мы не явимся в обозначенный ими срок «нашего вероломного вторжения», наверняка зачтут нам техническое поражение и начнут требовать контрибуции, или хотя бы преференции, ну или хотя бы что-нибудь»; «И даже не просите. Вторгаться в эту черную дыру мы не будем»; «За что с вами воевать? Чтобы повесить себе на шею 30 миллионов голодных ртов?»; «Конечно, Россия мечтает вторгнуться, кормить вас и восстанавливать разваленную вами инфраструктуру!»; «Украинцы уже умолять замучились, чтоб их победили, и они сдались. И даты назначают, к которым они свои вещи соберут. А Россия все не хочет их на кормление брать»; «Они мечтают, чтобы вторглись русские войска. Тепла нет, газа нет - надо, чтобы их русские обогрели и накормили. Ну, а весной опять можно орать, что оккупанты», — пишут пользователи.

Федеральное агентство новостей /

В то же время некоторые комментаторы напомнили украинским властям, что они говорят о «войне» с Россией уже более семи лет. Если же РФ планирует напасть на Украину только в следующем году, то возникает вопрос, с кем все это время боролся Киев.

«Опять как будто 2014 год. То же самое было в 2014 году. Тоже кричали про вторжение. Ну и как, было вторжение? Напомните мне»; «Сколько уже, 6 или 7 лет войны с Россией, и вот она наконец то вторгнется»; «Мы же на них ещё в 2014 году «напали». А это точно глава разведки Украины, а не Латвии или Литвы?»; «Буданов заявил, что РФ готовит нападение в январе-феврале 2022 года. И в тоже время он заявляет, что у Украины с Россией уже 7 лет идет открытая война. Интересно,он сам понял что нагородил? Или он продолжает воевать с призраками?»; «РФ ведет войну с Украиной семь лет, при этом не напав? Интересный подход»; «Уже 31-й или 32-й раз нападаем, тут и со счета можно сбиться за семь лет», — иронизируют комментаторы.

Ранее украинцы в день начала Майдана откровенно высказались об итогах государственного переворота 2014 года.