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Политолог сравнил заявления о «нападении» России на Украину с вторжением инопланетян

Политика
Политолог сравнил заявления о «нападении» России на Украину с вторжением инопланетян
Кадр из фильма «Марс атакует!».

Москва, 21 ноября. Заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о «вторжении» России выходит за рамки здравого смысла. Об этом сказал политолог Денис Денисов.

Украинский военнослужащий уверен, что РФ «придет» уже в январе или феврале 2022 года. Денисов сказал, что подобные высказывания тяжело комментировать. Это, по его словам, сравнимо с заявлением о визите инопланетян в Новую Зеландию.

«Это не то, что нормальным назвать нельзя, это выходит за все рамки здравого смысла и в этом контексте заявления по сути того, что кто-то ожидает вторжения», — сказал Денис Денисов в интервью РЕН ТВ.

Скандальное заявление Кирилл Буданов сделал в интервью Military Times. Он уверен, что Россия может совершить артобстрел, нанести авиационные удары по Украине и пустить в дело танки. Фантазия главы разведки пошла дальше: он представил, что российские десантники пролетят над страной и высадятся в Мариуполе и Одессе, а им будет помогать Белоруссия.

Простые жители Украины недавно заявили, что уже устали от постоянных запугиваний Киева о «нападении» России. Они уверены: власти нагнетают ситуацию при содействии Белого дома. Такой подход буквально злит украинцев.

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украина инопланетяне политолог
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