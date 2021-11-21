Лидер партии «Вместе за Перу» сообщила о заговоре против президента Кастильо

Лима, 21 ноября. Бывший кандидат в президенты от партии «Вместе за Перу» Вероника Мендоса сообщила о проводимой в стране политической кампании, направленной на импичмент президента страны Педро Кастильо.

По ее словам, «антидемократические группы сторонников переворота», которые спровоцировали насилие и дестабилизацию в стране после победы Кастильо над кандидатом от правой партии Кейко Фухимори, работают против правительства страны и законно избранного президента.

EN VIVO | @Vero_Mendoza_F, lideresa de Nuevo Perú: "Lamentablemente hay ánimo antidemocrático, golpista de cierto sector, que todas las fuerzas democráticas debemos rechazar". ►https://t.co/xdhYjwkVn5 pic.twitter.com/dVRsnkYyCe — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) November 19, 2021

Об этом Мендоса заявила после того, как 18 ноября член конгресса Патрисия Чиринос внесла на рассмотрение парламента законопроект об импичменте Кастильо.

«С первого дня правления Кастильо они начали говорить об отставках министров, безответственно поднимая этот вопрос снова и снова», — отметила политик.

Лидер партии «Вместе за Перу» подчеркнула, что, хотя перуанский народ не поддерживает отставку президента, представители этих политических сил упорно продвигают эту повестку, пользуясь правом голоса.

Требование об отставке Кастильо выдвинул лидер крайне правой партии народного обновления Рафаэль Лопес, которого поддержала Патрисия Чиринос, представив предложение об импичменте, для обсуждения которого требуется 26 подписей.

???????? Partido Morado no respaldará la vacancia contra Pedro Castillohttps://t.co/GnsoHF7Tav — Diario Expreso (@ExpresoPeru) November 21, 2021

Социалист Педро Кастильо сталкивается с ожесточенным противодействием со стороны правых сил с самого начала пребывания на посту. Кейко Фухимори — соперница Кастильо на состоявшихся в июне президентских выборах — после объявления результатов голосования потребовала аннулировать 200 тыс. голосов, отданных за Кастильо, организовав уличные акции протеста, однако была вынуждена принять итоги волеизъявления после судебного решения.

Тем не менее, оппозиция продолжает саботировать работу президента: за прошедшие с момента выборов пять месяцев в Перу под напором обвинений, озвучиваемых политическими противниками действующего президента, сменился уже второй состав правительства. Теперь же, несмотря на уступки со стороны Кастильо, информационная атака развернулась против него самого.