Жители Таиланда отметили ежегодный фестиваль света и воды

Лой Кратонг — один из самых красивых и масштабных праздников в Таиланде: миллионы людей по всей стране собираются вместе на берегу водоемов и запускают в воздух фейерверки, бумажные фонарики, опускают в воду самодельные лодочки в виде цветков лотоса.

«Лой Кратонг особенный для меня праздник. Когда я была маленькой, мы отмечали его с родителями каждый год. В этот день мы всегда отлично проводили время, вкусно обедали и веселились», — вспоминает участница фестиваля Ламаи.

Запуская «кратонги» в плавание, тайцы надеются, что кораблики заберут с собой печали и исполнят желания. Обычно лодочки плетут из банановых листьев, украшают их цветами, кладут внутрь сладости, фрукты, орехи, мелкие монетки и даже пряди волос.

«Опуская кратонги в воду, мы зажигаем на них свечи, и таким образом чествуем божество воды. Обычно люди приходят сюда всей семьей или с друзьями и возлюбленными», — рассказала девушка.

Традиция отмечать Лой Кратонг сохраняется в Таиланде на протяжении многих столетий. Праздничные мероприятия направлены на поддержку культурного наследия, а также знакомство туристов с национальными обычаями.