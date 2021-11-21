Адвокат Монтян высмеяла предложенные американским сенатором Менендесом санкции против РФ

Киев, 21 ноября. Соединенные Штаты уже предлагают вводить санкции против России за то, что она ничего не делала. С таким ироничным заявлением выступила адвокат Татьяна Монтян.

Американский сенатор Роберт Менендес до этого потребовал внедрить санкции против Москвы, а также запретить российским военнослужащим посещать США. В то же время политик призвал нарастить военную мощь Украины. Инициатива законодателя предполагает, что президент Джо Байден должен будет утвердить ограничения после того, как Россия «начнет боевые действия».

Татьяна Монтян высмеяла необоснованное предложение американского сенатора.

«В США собираются ввести новые санкции против России. За что на этот раз? — задалась она вопросом. — Вы спросите, как это? Нападения еще нет, а санкции — уже? Именно! Западные партнеры собираются ввести санкции против России за то, что она не делала», — написала адвокат в Telegram-канале.

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Монтян в шутку «подкинула» США еще несколько идей, из-за чего Вашингтон может ввести санкции против Москвы. По ее мнению, следующие ограничения Белый дом внедрит за непризнание независимости всех субъектов РФ.

«Двадцать две республики и девять краев, по логике западных партнеров, должны последовать за бывшими советскими республиками и обрести наконец независимость, вырвавшись из тюрьмы народов на свободу», — иронизирует адвокат.

Как стало известно ранее, Джо Байден три раза в 2021 году отправлял на доработку пакет санкций против России. Источник в Белом доме сообщил Politico, что американский лидер не хотел причинять вред россиянам.