Асмус заработала шишку на лбу из-за попытки посмотреть в телефон на ходу

Москва, 21 ноября. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на травму, полученную из-за телефона. Актриса пострадала, пытаясь ответить на сообщение на ходу.

Знаменитость рассказала о неприятном инциденте на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото с ногой в гипсе, но поспешила успокоить подписчиков, пояснив, что снимок был сделан летом, когда артистка ходила на костылях. Тогда она подвернула ногу, потому что бежала по лестнице и отвлеклась на телефон.

«Я порвала четыре связки голеностопа и долго потом восстанавливалась», — вспомнила звезда.

После этого Асмус пообещала себе больше не смотреть в экран на ходу, но забыла о своем зароке. Дочь попросила актрису купить ей сладкий попкорн, поэтому знаменитость забежала в кинотеатр возле дома. Однако на бегу артистка попыталась ответить на сообщение, а в итоге врезалась в стекло и заработала травму.

«На лбу моментально выросла огромная шишка. До шести утра я сегодня просидела со льдом в руках, и мне было уже наплевать на свою чувствительную кожу», — поплакалась Асмус.

Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

Звезда «Интернов», по ее словам, мазала лоб всем подряд, чтобы избавиться от отека. Актриса отметила, что сейчас ситуация намного лучше.

Не так давно Кристине Асмус пришлось полежать в больнице вместе с дочерью. Девочку госпитализировали с кишечной инфекцией, но в итоге все обошлось.