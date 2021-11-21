Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 21:40
21:37
Весь мир
Уголовный суд ЦАР начал разбирательство в отношении 30 главарей вооруженных группировок
21:26
Весь мир
Президент ЦАР поблагодарил жителей города Бимбо за помощь в восстановлении республики
21:16
Весь мир
Ливанская диаспора за рубежом примет участие в парламентских выборах в 2022 году
21:04
Армия
NDTV: новый эскадренный миноносец Visakhapatnam вошел в состав ВМС Индии
21:01
Армия
ВМС США вернут кораблям класса Freedom способность двигаться на максимальной скорости
21:00
Общество
Экс-супруга Джигарханяна хочет вернуть долю в квартире покойного артиста
21:00
Спорт
Карпин принял решение продолжить работу со сборной России по футболу
21:00
Общество
Анамнез недели. Повышение МРОТ, разорение МХАТ и скандал с депутатом Заксобрания Приморья
20:58
Армия
Казахстан начал выпуск бронированных машин «Барыс» собственной разработки
20:58
Общество
Сексолог Миллер рассказала о плюсах и минусах служебных романов
Все новости

Асмус заработала шишку на лбу из-за попытки посмотреть в телефон на ходу

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 20:18
Шоу-бизнес
Асмус заработала шишку на лбу из-за попытки посмотреть в телефон на ходу
Pr Scr instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 21 ноября. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на травму, полученную из-за телефона. Актриса пострадала, пытаясь ответить на сообщение на ходу.

Знаменитость рассказала о неприятном инциденте на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото с ногой в гипсе, но поспешила успокоить подписчиков, пояснив, что снимок был сделан летом, когда артистка ходила на костылях. Тогда она подвернула ногу, потому что бежала по лестнице и отвлеклась на телефон.

«Я порвала четыре связки голеностопа и долго потом восстанавливалась», — вспомнила звезда.

После этого Асмус пообещала себе больше не смотреть в экран на ходу, но забыла о своем зароке. Дочь попросила актрису купить ей сладкий попкорн, поэтому знаменитость забежала в кинотеатр возле дома. Однако на бегу артистка попыталась ответить на сообщение, а в итоге врезалась в стекло и заработала травму.

«На лбу моментально выросла огромная шишка. До шести утра я сегодня просидела со льдом в руках, и мне было уже наплевать на свою чувствительную кожу», — поплакалась Асмус.

Асмус заработала шишку на лбу из-за попытки посмотреть в телефон на ходу
Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

Звезда «Интернов», по ее словам, мазала лоб всем подряд, чтобы избавиться от отека. Актриса отметила, что сейчас ситуация намного лучше.

Не так давно Кристине Асмус пришлось полежать в больнице вместе с дочерью. Девочку госпитализировали с кишечной инфекцией, но в итоге все обошлось.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Асмус заработала шишку на лбу из-за попытки посмотреть в телефон на ходу
актриса знаменитости асмус
Комментировать