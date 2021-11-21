Королева и Маршал выступили на шоу «Две звезды» со своими детьми

Москва, 21 ноября. Известная исполнительница Наташа Королева и ее коллега Александр Маршал спели со своими детьми в развлекательном шоу «Две звезды». Поклонники остались довольны талантами наследников артистов.

Вместе с Архипом Глушко Королева спела композицию «Ты мне веришь или нет», которую до этого исполняла с его отцом Сергеем Глушко. После выступления звезда призналась, что поет сыну больше 19 лет.

«Он еще был в моем животе и уже пел со мной дуэтом. Когда ему что-то не нравилось, бил меня ногой в печень. Прошло большое количество времени, и Архип все же осознал, что ему нравится пение. Мне приятно понимать, что я мама я такого парубка гарного!» — заявила артистка.

Затем на сцену вышел Александр Маршал и сын Артем. Они порадовали зрителей англоязычным хитом Moscow Calling. По словам певца, когда его наследник родился, то часто «орал по ночам», а ему приходилось убаюкивать малыша песнями. Получается, что уже тогда у них был своеобразный дуэт.

Ранее сообщалось, что стриптизерша Мелисса опубликовала в соцсетях кадры со встречи с Архипом Глушко и его родителями. Девушка была приглашена на ужин в дом звезд.