Российское подразделение антитеррора отразило «атаку» на военную базу в Киргизии

Бишкек, 21 ноября. Бойцы подразделения противодействия терроризму объединенной российской военной базы «Кант», расположенной в Киргизии, провели тренировку по отражению нападения условного противника.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, по легенде учений диверсионная группа попыталась захватить военный объект и предприняла атаку на контрольно-пропускной пункт (КПП). Антитеррористический отряд был поднят по тревоге и выступил против «ДРГ» под прикрытием бронетранспортеров БТР-82.

«Российские военнослужащие перекрестным огнем отразили атаку, оттеснили "бандформирование" от территории военной базы и захватили членов диверсионной группы, предпринявших попытку к отступлению», — отмечается в сообщении.

Всего в учебных маневрах приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано 10 единиц военной техники.

Ранее стало известно, что подразделения спецназа ЦВО представят Россию на учениях сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Кобальт-2021».