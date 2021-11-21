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Анамнез недели. Повышение МРОТ, разорение МХАТ и скандал с депутатом Заксобрания Приморья

Общество

В новом выпуске кандидат в депутаты Госдумы РФ VIII созыва Иван Алексеев вместе с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константином Чебыкиным проанализируют наиболее запоминающиеся события уходящей недели.

Владимир Путин предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум в 2022 году. Для этого российский лидер внес в Госдуму поправки в бюджет и попросил депутатов принять их, чтобы увеличить доходы граждан. Если инициатива президента будет реализована, прожиточный минимум повысится до 12 654 рублей, а МРОТ будет составлять 13 890 рублей.

Эксперты обсудят резонансное уголовное дело, которое было заведено в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, а также приговор, вынесенный экс-министру образования Архангельской области Юрию Гнедышеву. Обоих россиян обвиняют в растлении малолетних.

Еще одна тема выпуска — волна увольнений и финансовые проблемы в МХАТ имени М. Горького. Почему новый генеральный директор Владимир Кехман готов избавиться от административно-технического персонала, и с какими трудностями из-за этого может столкнуться театр?

Обо всем подробнее — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

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