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Эмигрировавший в Польшу россиянин сбежал на родину уже через полгода

Общество
Эмигрировавший в Польшу россиянин сбежал на родину уже через полгода
pixabay.com  /  PD

Москва, 21 ноября. Россиянин с семьей переехал в Польшу, но через полгода вернулся. Варшава встретила российскую семью весьма неприветливо. Он рассказал, почему жить в России намного лучше, чем в «счастливой Европе».

По словам мужчины, с медициной в Польше очень плохо. Попасть на консультацию к узкому специалисту невозможно. К терапевту выстраиваются многокилометровые очереди. К тому же все медицинские услуги платные.

Польские магазины не работают по воскресеньям, несмотря на то, что это выходной день. Из-за этого в субботу в продуктовых лавках настоящих ажиотаж.

Россиянин рассказал, что к приезжим в Польше относятся как к людям третьего сорта. Если граждане страны получают зарплату в размере 5-7 тысяч злотых, то гастарбайтер – в два раза меньше за больший объем выполненных работ. К людям, которые приехали на заработки у поляков особое отношение. Они изначально отрицательно настроены и показывают это всем своим видом.

Эмигрировавший в Польшу россиянин сбежал на родину уже через полгода
pixabay.com/PD /

Еще один фактор для возвращения в Россию — загрязненность воздуха. В Польше помещения отапливают углем. Заводы и фабрики, не способствуют улучшению экологии. Не стоит забывать про выхлопные газы.

«Иногда я буквально задыхался. Решил, что пока нужно завязать с такими экспериментами и жить на Родине», — отметил россиянин.

Ранее сообщалось о переезде многодетной православной семьи Платт из США в подмосковный Сергиев Посад.

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польша варшава иммигрант переезд
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