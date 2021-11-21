Главком ВСУ Залужный: в украинской армии будут работать группы общественных экспертов

Киев, 21 ноября. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный анонсировал создание общественных экспертных групп при каждом виде и роде сил ВСУ.

Генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил о реформе общественных структур при ВСУ в сообщении на официальной страницы генерального штаба украинской армии в социальной сети Facebook.

«Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы», — заявил главком ВСУ.

По словам Залужного, таким образом усилится общественный контроль над Вооруженными силами Украины и будет дан новый импульс взаимодействия командования ВСУ с представителями экспертного сообщества.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ разместили тяжелую боевую технику в жилом районе населенного пункта Новозвановка в Донбассе, что строго запрещено Минскими соглашениями.