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Японский дипломат Сато исключил деление Курильских островов между Москвой и Токио

Политика
Японский дипломат Сато исключил деление Курильских островов между Москвой и Токио
wikipedia.org  /  Public Domain

Токио, 21 ноября. Советские люди воспринимали границы государства не как обычные линии. Для их спокойствия у страны должны существовать буферные зоны со свободным посещением.

Такое мнение привел японский дипломат Масару Сато в книге «Введение в геополитику». Он порассуждал о восприятии россиянами территорий на примере Курильских островов.

«В свое время было предложено разделить «северные территории» на две равные части. Идея заключалась в том, чтобы провести пограничную линию в районе одной четвертой части Итурупа. Как только я услышал это, то сразу же понял, что это предложение было сделано человеком, который не разбирается в проблемах, связанных с Россией», — отверг такую вероятность Сато.

Он уверен, что Москва потешалась бы над подобным делением территорий. Он рассказал, как РФ на самом деле предпочитает проводить границы.

«Почему СССР не присоединил Монголию? Да потому что ему была нужна буферная зона, отделяющая его от Китая», — заявил японец.

В Токио недавно сообщили о «скором решении» вопроса принадлежности Южных Курил. Япония надеется заключить мирный договор с Россией, сказал министр иностранных дел Страны восходящего солнца Есимаса Хаяси.

Востоковед ранее заявил, что Токио говорит о суверенитете над Курилами только для видимости. Борьба идет только из принципа.

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