США создадут «коалицию демократий» в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о планах США создать «коалицию демократий» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, результатах первой виртуальной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина, намерении американцев и их союзников бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине, инциденте между кораблями КНР и Филиппин в Южно-Китайском море, не запланированном визите в Таиланд заместителя директора ЦРУ, а также борьбе с терроризмом в Индонезии.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр торговли США Джина Раймондо и торговый представитель Кэтрин Тай в начале недели отправились в турне по странам Азии, первой из которых стала Япония. Серия официальных встреч с высокопоставленными представителями азиатских государств должна заложить основы создаваемой американцами новой экономической структуры в Индо-Тихоокеанском регионе, анонсированной в прошлом месяце президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

По результатам переговоров между Кэтрин Тай и министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси, 17 ноября было объявлено о формировании двустороннего торгово-промышленного партнерства для содействия устойчивости цепочек поставок в производстве полупроводников, 5G и других жизненно важных технологий.

Первые встречи в рамках нового американо-японского сотрудничества состоятся в начале 2022 года и далее будут проводиться регулярно. При этом особый акцент планируется сделать на продвижении основанного на правилах экономического порядка в Индо-Тихоокеанском регионе, а также «проблемах третьих стран», что является отсылкой к торговой политике Китая.

В это же время стало известно, что представители США, Европы и Японии договорились возобновить предложенное администрацией бывшего главы Белого Дома Дональда Трампа трехстороннее партнерство для решения глобальных проблем, связанных с «нерыночной политикой и практикой третьих стран», подразумевая главным образом КНР.

The United States is looking to set up a new trade arrangement “with allies and friendly nations” in Asia, US Trade Representative Katherine Tai said during a visit to Japan.https://t.co/xy0USjXEZ0 — Asia Financial (@Asia_Financial) November 19, 2021

Из Японии Джина Раймондо отправилась в Сингапур, а затем в Малайзию. Тем временем Кэтрин Тай продолжила свое путешествие в Южную Корею и Индию.

На специальном форуме в Сингапуре 17 ноября министр торговли США заявила, что уже в начале следующего года Соединенные Штаты начнут полноценные консультации и переговоры с союзниками по созданию новой экономической структуры в Индо-Тихоокеанском регионе. Рамочная программа будет направлена прежде всего на обеспечение безопасности цепочек поставок.

«Скорее всего, в начале следующего года мы начнем более официальный процесс, который завершится созданием надлежащей экономической основы в регионе», — сказала Джина Раймондо.

Выступая в Малайзии, которая занимает важное место в региональном производстве полупроводников, она уточнила, что новая программа будет сосредоточена на цифровой экономике и инфраструктуре, а также обеспечении безопасности цепочек поставок. СМИ уже окрестили будущее партнерство «коалицией демократий». При этом Вашингтон намерен предложить более «гибкий и инклюзивный» формат сотрудничества, чем традиционные соглашения о свободной торговле.

Глава американского минторга стала третьим высокопоставленным представителем администрации Байдена, отправившимся в Юго-Восточную Азию в этом году. В августе отдельные страны региона посетила вице-президент Камала Харрис, а месяцем ранее — министр обороны Ллойд Остин. Примечательно также, что в Сингапуре Джина Раймондо провела отдельные встречи с коллегами из Новой Зеландии и Австралии. Это говорит о согласовании и тесном взаимодействии между США и их традиционными союзниками в АТР в рамках озвученных инициатив.

U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo on Thursday said the new economic framework that her country plans to launch for Indo-Pacific will be "flexible and inclusive," concluding a trip to Asia designed to help Washington deepen ties with the region.https://t.co/kKcN434Th7 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) November 18, 2021

Южно-Китайское море

Корабли береговой охраны Китая 16 ноября заблокировали и применили водометы против двух катеров снабжения Филиппин, перевозивших продовольствие для военнослужащих, размещенных на Второй отмели Томаса (также районы Аюнгин) спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако филиппинский министр иностранных дел Теодоро Локсин предупредил, что «неспособность Пекина проявить самообладание угрожает особым отношениям» между двумя странами.

«Действия китайской береговой охраны являются незаконными. Китай не имеет никаких прав на поддержание правопорядка в этих районах и вокруг них. Они должны прислушаться и отступить», — подчеркнул он.

Глава МИД также напомнил, что корабли подпадают под действие американо-филиппинского договора о взаимной обороне. В свою очередь пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением, осуждающим действия Китая, что только обострило дипломатическую напряженность.

CHINA-PHILIPPINES STANDOFF | RETURN TO THE ATOLL



Manila's military resupply mission to the South China Sea was blocked by Beijing last week. It will try again.https://t.co/W8PJXeeIlc — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) November 21, 2021

«Соединенные Штаты поддерживают нашего союзника, Филиппины, перед лицом этой эскалации, которая напрямую угрожает региональному миру и стабильности, усиливает напряженность, посягает на свободу судоходства в Южно-Китайском море, гарантированную международным правом, и подрывает международный порядок, основанный на правилах», — говорится в официальном заявлении американской стороны.

Прайс также подтвердил, что «вооруженное нападение на филиппинские государственные суда в Южно-Китайском море повлечет за собой обоюдные обязательства США в соответствии со статьей IV Договора о взаимной обороне между США и Филиппинами 1951 года».

В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские корабли береговой охраны выполняли служебные обязанности в соответствии с законом и поддерживали территориальный суверенитет и морской порядок Китая.

На Вторую отмель Томаса претендуют КНР, Филиппины, Тайвань и Вьетнам. С 1999 года ее де-факто взяла под контроль Манила, разместив отряд морской пехоты на борту севшего там на мель военного корабля времен Второй мировой войны.

Philippines condemns Chinese coast guard's action in South China Sea https://t.co/u04MEGBd59 pic.twitter.com/TelirscjEN — Reuters (@Reuters) November 18, 2021

Индонезия

Антитеррористический отряд полиции Densus 88 16 ноября провел рейд в пригороде Джакарты, в ходе которого был арестован Ахмад Заин ан-Наджа, член Совета улемов Индонезии. Представитель влиятельного исламского органа страны обвиняется в сборе средств для террористической группировки «Джемаа Исламия» (ДжИ, запрещена в РФ), аффилированной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ).

Федеральное агентство новостей /

По данным властей, Ахмад Заин создал благотворительную организацию, чтобы получать финансирование на образование и социальную деятельность, но часть средств использовалась для подготовки боевиков ДжИ. Структуры фонда активно работали на островах Суматра и Ява в крупных городах, включая Джакарту.

Вместе с ним во время рейда были задержаны Ахмад Фарид Окба, председатель малоизвестной исламской «Партии народного призыва Индонезии», а также Анунг аль-Хамат, преподаватель одного из университетов. Полиция подозревает, что Ахмад Заин и Ахмад Фарид были членами консультативного совета ДжИ в то время как Анунг входил в наблюдательный орган террористической группировки.

Заин является выпускником исламской школы-интерната Аль-Мукмин в городе Соло, которую создал Абу Бакар Баашир, основатель «Джемаа Исламия». По его же указанию будущий член Совета улемов Индонезии провел некоторое время в Афганистане.

Ахмад Нурвахид, представитель Национального агентства по борьбе с терроризмом, сказал, что члены ДжИ смогли проникнуть в правительственные организации и умеренные исламские группы. Однако их главной целью является внедрение в индонезийские вооруженные силы, полицию и правительственные министерства.

По словам Станислауса Риянта, исследователя безопасности в Университете Индонезии, в свое время примерно две тысячи последователей ДжИ прошли военную подготовку в Афганистане. Сегодня многие из них активно присоединяются к общественным организациям, в том числе выступающим за сохранение окружающей среды.

«Их цель — замаскировать свою деятельность и намерения, которые заключаются в захвате власти. Возможно, пока они не опасны, но в долгосрочной перспективе опасны и могут стать угрозой правительству», — сказал Риянта.

Ahmad Zain An-Najah, a member of top Islamic organisation the Indonesian Ulema Council, and two associates were charged with setting up a charity organisation that diverted money to Jemaah Islamiyah (JI). #jakpost https://t.co/fOO4guoHR8 — The Jakarta Post (@jakpost) November 18, 2021

Китай

Лидеры США и КНР, Джо Байден и Си Цзиньпин, 16 ноября провели свою первую встречу в виртуальном формате. Как и ожидалось, саммит завершился без каких-либо явных прорывов. Официальные заявления обеих сторон содержали скорее общие фразы, чем конкретные результаты переговоров.

Си сказал, что Китай и США должны укреплять связь и сотрудничество, а также совместно содействовать миру и развитию. Две державы должны найти правильный путь к взаимопониманию, сосуществуя и уважая друг друга для обеспечения беспроигрышных ситуаций.

Байден в свою очередь заявил, что обе стороны должны лучше понимать намерения оппонента посредством открытого и откровенного диалога, чтобы конкуренция была честной и здоровой и не переросла в конфликт. США не стремятся изменить китайские институты или противостоять им через создание союзов с другими государствами.

Глава КНР напомнил, что Пекин примет решительные меры, если сторонники независимости Тайваня, «перейдут красную черту». Президент США в свою очередь подтвердил приверженность Вашингтона принципу «одного Китая».

Quotes from Biden and Xi at start of their virtual meeting https://t.co/F5ZqyDIupa pic.twitter.com/eqD1hvGNCI — Reuters U.S. News (@ReutersUS) November 16, 2021

Позже советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден и Си согласились начать обсуждение «вопроса о стратегической стабильности», включая переговоры по контролю над вооружениями. Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на своего источника в администрации сообщило, что лидеры двух стран поддержали инициативу создания постоянных каналов связи между военными министерствами КНР и США.

Несмотря на нейтрально-положительную риторику вокруг первой встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина, спустя три дня американский президент заявил, что рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, запланированных на февраль следующего года. Такой же шаг может предпринять премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а бывший посол США в Японии сенатор Уильям Хагерти призвали Токио последовать их примеру в знак протеста против нарушений прав человека в Синьцзяне и Гонконге.

Biden promised to be frank about human rights issues. Xi Jinping welcomed the "old friends" at the beginning of the negotiations between the US and China. pic.twitter.com/vquRiEvB7m — China Internet News Center (@China_CINC) November 16, 2021

Таиланд

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн 19 ноября совершил незапланированный визит в Таиланд. В Бангкоке он провел закрытую встречу с премьер-министром Праютом Чан-Очей, после чего побеседовал с заместителем премьера Правитом Вонгсувоном и директором Национальной разведки Суриявонгпайсаном Раматхибоди. Отдельные переговоры состоялись также с генералом Супотом Маланиемом, возглавляющем Совет национальной безопасности.

После Таиланда у Коэна запланировано посещение еще двух стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Повестка и содержание встреч с тайскими высокопоставленными лицами не разглашаются. Однако по некоторым данным, обсуждались вопросы региональной безопасности и ситуацию в Мьянме, включая предоставление гуманитарной помощи пострадавшим сторонам в соседней стране.

Также одной из тем переговоров, предположительно, была политическая обстановка в самом Таиланде. При этом тайская сторона якобы стремилась прояснить американцам «местный контекст, лежащий в основе этого вопроса». Генерал Правит описал встречу как личную и косвенно подтвердил, что проблемы региональной безопасности обсуждались с премьер-министром Праютом.

Примечательно, что визит заместителя директора ЦРУ состоялся на следующий день после того, как поверенный в делах посольства США в Бангкоке Майкл Хит подчеркнул особую роль Таиланда в обеспечении цепочек поставок для американских компаний во время кризиса COVID-19. Таким образом, незапланированный приезд Коэна может быть связан с формированием новой экономической структуры в Индо-Тихоокеанском регионе, которую анонсировала в Сингапуре министр торговли Джина Раймондо.

David Cohen, deputy director of the Central Intelligence Agency of the United States, made an unscheduled visit to Government House on Friday. #BangkokPost #Thailand https://t.co/cafUmX1UOX — Bangkok Post (@BangkokPostNews) November 19, 2021

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