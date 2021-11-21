Россияне могут рефинансированием сократить платежи по ипотеке

Москва, 21 ноября. Россияне могут сократить расходы на выплаты по ипотеке. Для этого им необходимо следить за рекламными акциями банка, а также воспользоваться налоговым вычетом, рассказала в интервью «Народным новостям» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Если заемщики взяли деньги под более высокий процент, а теперь ставка ипотеки снизилась, им имеет смысл рефинансировать кредит.

«Сейчас ставка где-то 9%. Имеет смысл рефинансировать ипотеку, если у вас ставка больше 10%. Нужно подать заявление в свой собственный банк. Если банк не соглашается (изменить условия. — Прим. ред.), следует собрать документы: справку с места работы (доход и сколько вы платите налогов), еще раз оценить саму недвижимость, то есть потратиться на оценку, заплатив 3-4 тысячи, взять документы в бухгалтерии — 2-НДФЛ и так далее. Вот и весь перечень», — уточнила Радченко.

Она также напомнила о возможности возврата процентов по ипотеке путем налогового вычета. Если это первая квартира, купленная в ипотеку, то проценты, потраченные на выплату по кредиту на нее, тоже могут быть оформлены как налоговый вычет. Однако такой льготой можно воспользоваться только один раз.

По оценкам специалистов Объединенного кредитного бюро, средняя сумма ипотечного кредита в России выросла за год на 18% и по итогам октября достигла 3,035 млн рублей. За последний месяц размер ипотеки в среднем увеличился на 42,5 тысячи.