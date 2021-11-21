Политсоветник Маркелов раскрыл смысл слов Байдена о решающем моменте для США

Политики в современном мире не находят ресурса, с которым можно придумывать новые идеи. Об этом в беседе с ФАН рассказал политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ближайшие несколько лет определят, добьются ли Соединенные Штаты глобального лидерства.

«Во всем мире политики не находят ресурса, с которым можно придумывать новые идеи, мобилизовать публику, чем и должна заниматься любая нормальная политическая структура. Все начинают самоопределяться относительно будущего. Байден понимает, что у него нет ни одной идеи, от которой половина американцев или геополитические союзники подпрыгнули бы и сказали: «Да, это основа для объединения. Мы сейчас порвем всех врагов коллективного Запада», — сообщил эксперт.

Сергей Маркелов также отметил, что хозяин Белого дома, на его взгляд, не останется неуслышанным.

«Байден понимает, что в Америке есть определенная категория элит, которая нацелена на будущее, начиная с Facebook с его метавселенной и заканчивая теми, кто стремится к военному превосходству, господству в космосе», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Сергей Маркелов

Он добавил, что в современном мире слишком много проблем, решение которых пока никто не может предложить.

«Вопрос о том, удастся ли Америке добиться глобального лидерства, не так уж важен. Важен сам процесс. Слова Байдена означают: «Мир, американские элиты, вы готовы объединиться, хотите управлять у себя в стране и мире, Западная Европа, вы хотите присоединиться к американским взглядам на будущее?». Мир еще не знает, как он выберется из актуального настоящего: пандемии, миграционных кризисов. С будущим сейчас точно ничего не понятно», — подытожил политсоветник.

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН объяснил появление ВМС США в Черном море. По его словам, вершина геополитики не в стрельбе друг в друга, а в управлении конфликтами до горячей фазы.