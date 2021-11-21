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Политика
Глава Роскосмоса Рогозина процитировал Сталина в ответ на критику кинокартины «Вызов»
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Глава Роскосмоса Рогозина процитировал Сталина в ответ на критику кинокартины «Вызов»

Политика
Глава Роскосмоса Рогозина процитировал Сталина в ответ на критику кинокартины «Вызов»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 21 ноября. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на критику фильма «Вызов», съемки эпизода которого происходили на Международной космической станции.

Комментируя высказывания критиков по поводу первого снятого в космосе фильма, Рогозин процитировал Иосифа Сталина. Также глава корпорации отметил высокие таланты российских специалистов.

«Хорошая картина, говорил Сталин, стоит нескольких дивизий... Мы же продолжим сотрудничество с нашими кинематографистами, понимая силу слова и мощь талантливой пропаганды, способной показать, какими усилиями и благодаря каким талантам наших специалистов добываются результаты в российской космонавтике», — написал Рогозин в Telegram.

Ранее директор Роскосмоса рассказал о ходе разработки новой орбитальной станции. По его словам, сотрудники РКК «Энергия» приступили к созданию эскизного проекта. В работе над космическим объектом будут использоваться передовые технологии, подчеркнул Рогозин.

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