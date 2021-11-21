Глава Роскосмоса Рогозина процитировал Сталина в ответ на критику кинокартины «Вызов»

Москва, 21 ноября. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на критику фильма «Вызов», съемки эпизода которого происходили на Международной космической станции.

Комментируя высказывания критиков по поводу первого снятого в космосе фильма, Рогозин процитировал Иосифа Сталина. Также глава корпорации отметил высокие таланты российских специалистов.

«Хорошая картина, говорил Сталин, стоит нескольких дивизий... Мы же продолжим сотрудничество с нашими кинематографистами, понимая силу слова и мощь талантливой пропаганды, способной показать, какими усилиями и благодаря каким талантам наших специалистов добываются результаты в российской космонавтике», — написал Рогозин в Telegram.

Ранее директор Роскосмоса рассказал о ходе разработки новой орбитальной станции. По его словам, сотрудники РКК «Энергия» приступили к созданию эскизного проекта. В работе над космическим объектом будут использоваться передовые технологии, подчеркнул Рогозин.