Криптотрейдер Credible назвал снижение курса биткоина здоровой коррекцией

Москва, 21 ноября. Сетевой аналитик Credible уверен, что первая криптовалюта еще пока не будет переходить к стадии роста. Курс кроптовалюты продолжит падать, и только потом стоит ждать восстановления, сообщает издание «Лента.ru».

BTC находится в фазе здоровой коррекции, утверждает криптотрейдер. Он высказал такое мнение в своем Twitter-аккаунте. Эксперт предполагает, что локальное падение до 52–53 тысяч долларов сменится ростом до нового рекордного значения.

Credible указывает, что каждый период роста курса биткоина длится дольше предыдущего. К таким выводам он пришел после анализа более чем десятилетней истории трейдинга криптовалюты. Из-за этого специалист ожидает достижения нового исторического рекорда пред масштабным падением цен.

Недавний рекорд составил 69 тысяч долларов за монету. Такой отметки достигали котировки первой криптовалюты на торговой площадке Binance.