Сексолог Миллер рассказала о плюсах и минусах служебных романов

По данным опроса HeadHunter, служебный роман заводили более 40% россиян, у каждого пятого респондента эти отношения заканчивались браком. При этом положительно к любовным историям на работе относится чуть менее трети опрошенных, а у половины из тех, кто заводил отношения с коллегой, снижалась эффективность труда.

Как служебные романы влияют на производительность труда? Есть ли место отношениям в офисе? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответила сексолог, психолог Александра Миллер.

«Служебные романы имеют больше минусов, чем плюсов, так как в случае расставания многие неизбежно сталкиваются с тем, что нужно искать другое место. К тому же как ссоры, так и страсть на рабочем месте отражаются на рабочем процессе — страдает качество», — рассказала собеседница ФАН.

Дальновидные люди не смешивают личные и рабочие отношения, отметила Александра Миллер. По ее мнению, служебный роман может привести к тому, что партнер попытается переложить всю ответственность за свою работу на вас, а в случае ссоры может подставить. К тому же, по словам сексолога, из-за эмоций страдает качество работы.

«Однако многие люди проводят большую часть своего времени на работе и могут заводить романы только там. Легкий флирт вскоре перерастает в пылкое чувство, поддавшись которому не все задумываются о последствиях. Очень хочется спешить на работу, чтобы вновь увидеть любимое лицо, повышается настроение и самооценка. Служебный роман — это про построение отношений. Если, например, после знакомства на вечеринке мужчина может потом не позвонить, и ему ничего за это не будет, то, начиная роман на работе, надо взвешивать плюсы и минусы», — объяснила сексолог.

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Александра Миллер подчеркнула, что в Трудовом кодексе РФ не существует запретов на личные отношения на работе, поэтому если дело дойдет до судебного разбирательства, то подобные пункты корпоративной этики могут быть признаны незаконными.

Сексолог отмечает, что иногда производительность труда сотрудника, который закрутил роман на работе, повышается, он приносит компании большую прибыль, но зачастую все это может привести к выгоранию.

Если обозначить плюсы служебного романа, то это:

продвижение по карьерной лестнице;

отсутствие штрафов за просроченные дедлайны;

всяческие бонусы и привилегии.

«Но не стоит забывать, что все это испаряется, как с белых яблонь дым, в случае ссор и разрыва отношений и превращается в обратную сторону медали. Теперь уже из любимой и всячески окруженной бонусами любовницы можно превратиться в аутсайдера, которого по средствам психологического давления заставят покинуть рабочее место», — добавила собеседница агентства.

Сексолог советует хорошо подумать, нужны ли вам близкие отношения на работе — это касается как любовных связей, так и дружеских.

Ранее Александра Миллер рассказала, почему пары не спешат заводить детей, ссылаясь на то, что хотят «пожить для себя», а также о том, что влияет на формирование потребности быть родителем. По ее мнению, общество сегодня больно эгоизмом и материальными ценностями.